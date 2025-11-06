L'ex moglie, dalla quale ha divorziato due anni fa, lo ha accusato di aver abbandonato la famiglia non pagando gli alimenti

Jacopo del Monaco 6 novembre - 17:09

Durante la sua carriera calcistica, El Hadji Diouf ha vestito diverse maglie tra cui quelle del Liverpool e del Leeds United. Adesso, però, l'ex attaccante rischia di finire in prigione con un'accusa pesantissima. In Inghilterra, infatti, si dice che il 44enne nato a Dakar abbia abbandonato la famiglia e l'ex moglie lo ha accusato di non aver pagato il mantenimento della figlia.

El Hadji Diouf rischia il carcere per aver abbandonato la famiglia — Come riportato dal quotidiano inglese The Sun, l'ex attaccante senegalese rischia di finire in prigione con l'accusa di abbandono della famiglia. Due anni fa, ha divorziato dalla moglie Valerie Bishop e gli è stato ordinato di pagare 670 sterline al mese per mantenere la figlia Keyla, che ha 17 anni. L'ex moglie, adesso, lo accusa di non aver pagato ben 14mila sterline di mantenimento ed ora Diouf rischia di finire in prigione. Secondo l'articolo 351 del codice penale del Senegal, infatti, ci sono dei periodi di detenzione se una persona si rifiuta di pagare gli alimenti che servono al mantenimento della famiglia. Negli ultimi giorni, tra l'altro, l'ex Liverpool non si è nemmeno presentato al tribunale di Dakar. Diouf dovrà andarci nuovamente il prossimo mese, per la precisione il 5 dicembre.

Nato a Dakar, capitale del Senegal, nel 1981, Diouf ha iniziato la sua carriera agonistica a 17 anni, quando militava nel Sochaux, squadra francese. Successivamente, ha giocato per altre compagini tra cui il Liverpool dal 2002 al 2004, con cui ha vinto la Coppa di Lega Inglese, il Bolton, dove ha giocato per il periodo più lungo della sua carriera pari a quattro stagioni, e per i Glasgow Rangers in Scozia, dove ha conquistato sia il campionato che la Coppa di Lega nella stagione 2010/2011. Al termine di un'intera carriera in Europa, nella stagione 14/15 il senegalese firma per il Sabah, squadra della Malesia con cui conclude la sua carriera agonistica.