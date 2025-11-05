L'ex difensore e leggenda dei Reds, come tutta la tifoseria, non ha visto di buon occhio il passaggio del centrocampista ai blancos. Come lui stesso ha dichiarato nell'intervista post partita

Mattia Celio Redattore 5 novembre - 17:30

Trent Alexander-Arnold non si aspettava certo un'accoglienza calorosa. E così è stato. Il suo passaggio al Real Madrid nell'ultima sessione di mercato, da svincolato, aveva mandato su tutte le furie i tifosi dei Reds tanto da riempirlo con una bordata di fischi nelle sue ultime partite all'Anfield. La scena, come era prevedibile, si è ripetuta ieri al momento ingresso in campo. Una reazione che la leggenda del club inglese Jamie Carragherha pienamente condiviso.

Liverpool, Carragher non le manda a dire su Alexander - Arnold: "Ha recitato il ruolo di tifoso in campo" — Tornato ad Anfield dopo cinque mesi, Trent Alexander-Arnold non è stato ben accolto dai tifosi del Liverpool ed è stato fischiato durante i dieci minuti in cui è stato in campo. Una reazione scontata fin dall'inizio data la delusione della tifoseria inglese per il suo passaggio al Real Madrid da svincolato. Cessione che non è andata giù neanche alla leggenda Jamie Carragher: "Il motivo per cui è stato brutto è perché Trent, durante i suoi 20 anni come Red, ha interpretato il ruolo di "Sono un tifoso in campo - ha dichiarato alla CBS - I tifosi allo stadio non sarebbero andati al Real Madrid gratuitamente".

L'ex numero 2 crede addirittura che i tifosi del Liverpool siano stati ingannati da Arnold durante la scorsa stagione, in cui il tema del rinnovo del contratto è stato molto discusso: "Riteniamo tutti che Trent ci abbia ingannato durante la sua carriera in questo club e anche nell'ultimo anno in cui non ha rilasciato interviste né detto nulla. A differenza di Salah e Van Dijk. E' qui che nasce la frustrazione dei tifosi".

La partita, come ricordiamo, è terminata 1-0 per la squadra di Arne Slot grazie alla rete al 61' di Alexis Mac Allister. Un altro segnale di ripresa da parte dei Reds dopo l'ultimo mese molto difficile. Con questa vittoria Salah e compagni agguantano proprio i blancos al sesto posto a 9 punti, in attesa delle altre partite di questa sera.