Federico e il Pipita: i due fratelli Higuaín insieme nell’Inter Miami di David Beckham!

Federico ha firmato nuovamente con il club della Florida e giocherà ancora insieme al fratello Gonzalo con Phil Neville tecnico

I fratelli Higuaín giocheranno insieme almeno per un’altra stagione. L’Inter Miami ha annunciato ufficialmente di aver ingaggiato nuovamente Federico per il 2021 in Major League Soccer. Il 36enne non aveva rinnovato il contratto a fine 2020.