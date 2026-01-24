Gianni Infantino, presidente FIFA, deve accollarsi le critiche per una gestione folle dei biglietti per disabili nel prossimo Mondiale. Il loro costo è aumentato vertiginosamente!

Francesco Lovino Redattore 24 gennaio - 13:24

Gianni Infantino l'ha fatta grossa, ancora. Dopo l'introduzione polemica del nuovo format dello scorso Mondiale per Club estivo che sembra non abbia entusiasmato, anche la prossima Coppa del Mondo è già sulla bocca di tutti. La critica, stavolta, non ha niente a che vedere con la saturazione dei calendari e sull'improponibile luogo dove viene disputata la competizione. Sono i costi dei biglietti a preoccupare media e tifosi.

Infantino sotto tiro per il rincaro dei biglietti per il Mondiale — Non si sta parlando di un tema leggero. Si tratta delle tanto ricercate inclusione e socialità che la stessa FIFA aveva promesso sarebbero state ampliate ma, al momento, la realtà insegna tutt'altro. All'esordio del prossimo Mondiale, infatti, se qualche tifoso in carrozzina vorrà seguire la partita tra Inghilterra e Croazia, dovrà pagare il suo biglietto 396£. Il risultato è la somma di 198£ per sé e altrettanti per il proprio accompagnatore. Follia, come racconta il Sun. Ancora più folle se si pensa che nell'ultima edizione in Qatar l'accompagnatore del disabile era esentato da costi e il biglietto del tifoso costava appena 8£. Insomma, in 4 anni i biglietti hanno visto aumentare di 50 volte il loro costo, esattamente del 4900%.

Le critiche del mondo dello sport — La battuta sui tifosi inglesi non arrestati nel Mondiale del 2022 non è stata un bel biglietto da visita per Gianni Infantino. Ora, il numero uno del calcio globale dovrà senza dubbio fornire spiegazioni su un incremento così netto di costi per una categoria che andrebbe tutelata, non affondata. Stephen Reside, responsabile disabilità della SFU, Scottish Football Union, si è espresso senza peli sulla lingua così in merito: "È una scelta deliberata punire i tifosi disabili e spremere da noi quanti più soldi possibile".

Appena 9 i tifosi diversamente abili che in alcune partite hanno possibilità di assistere alla propria squadra del cuore. Prima erano almeno 3 volte tanto. Infine, i prezzi per disabili possono essere rivenduti a valore pari al triplo di quello originario. Non essendoci, però, alcuna prova che confermi la disabilità, qualcuno può pensare che ci possano essere tentativi di frode. Gregg Paxter, ventiquattrenne paralitico, ha aggiunto: "Cosa impedisce a una persona normodotata di acquistare un biglietto e poi rivenderlo a un prezzo più alto a una persona disabile?".