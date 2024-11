Fiorentina-Pafos, dove vedere il match in diretta tv e in streaming gratis

Fiorentina-Pafos, dove vedere in diretta tv e in streaming il match valevole per la quarta giornata di Conference League.

La Fiorentina si prepara al match della quarta giornata di Conference League contro il Pafos. Curiosa la seconda sfida consecutiva contro un club cipriota dopo la sconfitta sul campo dell'APOEL Nicosia. Il match in programma giovedì 28 novembre alle 21:00 all'Artemio Franchi si presenta pieno di insidie e con l'obiettivo di restare tra le prime otto della classifica ed evitare i playoff. Diverse assenze per Raffaele Palladino che probabilmente attingerà dalla panchina in vista della sfida di campionato contro l'Inter.

Qui Fiorentina — Sei punti conquistati in tre giornate e una sola sconfitta, contro l'APOEL Nicosia per la viola assolutamente in corsa per la qualificazione diretta alla fase finale della Conference League. Contro un altro club del Cipro, Kean e compagni avranno il compito di vendicare il 2-1 subito in trasferta. Magic moment in Serie A per i toscani con ben sette vittorie consecutive e primo posto che dista un solo punto, occupato dal Napoli.

Qui Pafos — Cinque successi consecutivi, compreso l'1-0 contro l'Astana in coppa, primato e ancora zero sconfitte in campionato. Il Pafos di Juan Carlos Carcedo è decisamente in forma e lo ha dimostrato anche in Conference League. L'ex Udinese Quina e l'ex centrocampista di Perugia ed Entella Dragomir i giocatori più conosciuti. Curiosità per l'ala offensiva Muamer Tankovic, considerato in patria in "Tevez svedese".

Dove vedere Fiorentina-Pafos in diretta tv e in streaming gratis? — FIORENTINA-PAFOS IN DIRETTA TV - Il match Fiorentina e Pafos, in programma giovedì 28 novembre alle 21:00 presso lo stadio "Artemio Franchi", verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport. Basterà avere un abbonamento per guardare il match anche su Tablet, Mobile e Pc attraversa SkyGo. Sfida visibile anche su Now Tv per gli abbonati di questa piattaforma in streaming.