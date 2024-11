Fiorentina-Pafos, le probabili formazioni. Senza Adli spazio a Mandragora

Fiorentina-Pafos, le probabili formazioni per il match di Conference League in programma giovedì 28 novembre alle 21:00. Ampio turnover in vista.

Gennaro Dimonte 28 novembre - 13:24

Giovedì di Conference League per la Fiorentina dopo il fantastico inizio di stagione in Serie A. I ragazzi di Raffaele Palladino sono pienamente in corsa per un posto tra le prime otto del girone unico e vogliono evitare i playoff. Con sei punti conquistati in tre match, occupano momentaneamente la settima posizione. All'Artemio Franchi, alle 21:00, si giocherà contro un'altra squadra cipriota, il Pafos. Tra i convocati non figura Albert Gudmunsson, ancora non al meglio della condizione. Non ci saranno neanche Richardson e, a sorpresa, Adli.

Fiorentina-Pafos, le probabili formazioni — Viola che potrebbe giocare contro il Pafos con una formazione completamente diversa. Palladino infatti sta pensando al turnover in vista del match importantissimo di campionato contro l'Inter. Avvicendamento in porta, con Terracciano al posto di De Gea. Difesa completamente nuova con Kayode e Biraghi sulle fasce e la coppia Moreno-Pongracic al centro. Senza Adli, spazio a Mandragora con Cataldi in mezzo al campo. Da valutare l'impiego dal primo minuto di Kean: in tal caso ci sarà Kouame.

Squadra al completo per il Pafos di Juan Carlos Carcedo. Nessun infortunato e squalificato per i ciprioti, provenienti da cinque vittorie consecutive. Tra i volti conosciuti del calcio italiano c'è Vlad Dragomir, centrocampista in forza al Perugia e alla Virtus Entella nelle ultime stagioni. Attacco affidato al "Tevez svedese" Muamer Tankovic.

Le probabili di Fiorentina-Pafos:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Moreno, Pongracic, Biraghi; Cataldi, Mandragora; Ikone, Beltran, Sottil; Kouame. Allenatore: Raffaele Palladino.

PAFOS (4-3-3): Ivusic, Bruno, Luckassen, Goldar, Silva; Dragomir, Sunjic, Quina; Pepe, Jairo, Tankovic. Allenatore: Juan Carlos Carcedo.