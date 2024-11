Frecciata social di Fodé Koita a Mourinho e denuncia all’arbitraggio contro il Fenerbahçe

Il giocatore del Sivasspor solleva dubbi sul primo gol del Fenerbahçe, tirando in ballo Mourinho in una critica pungente

Dopo la sconfitta per 4-0 contro il Fenerbahçe, Fodé Koita , attaccante del Sivasspor, ha utilizzato i social media per manifestare il proprio dissenso contro una decisione arbitrale chiave della partita. Koita ha ricondiviso un video sostenendo che il primo gol del Fenerbahçe sia stato viziato da un fallo di mano, taggando anche José Mourinho, che recentemente aveva sollevato dubbi simili sull’arbitraggio sfavorevole al Fenerbahçe nella sfida contro il Trabzonspor .

Il post

Il post del giocatore del Sivasspor Fode Koita che ha taggato Jose Mourinho e ha condiviso la posizione prima del primo gol del Fenerbahçe

Questa mossa di Koita rappresenta una critica indiretta, ma pungente, non solo verso l’arbitraggio, ma anche verso l’apparente disparità di trattamento in campo. L'accostamento a Mourinho, che nei giorni scorsi aveva attirato l'attenzione mediatica per un post sulle decisioni arbitrali in Turchia, amplifica il messaggio di Koita, suggerendo che il problema possa essere sistemico nel campionato Turco.