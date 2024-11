Fenerbahce, Mourinho furioso: va contro l’arbitraggio e poi polemizza sui social

Il Fenerbahce di José Mourinho ha vinto al fotofinish e di misura contro il Trabzonspor, ma il tecnico nel post-partita è apparso furioso: la polemica non si placa.

Alessia Gentile 4 novembre 2024 (modifica il 4 novembre 2024 | 15:26)

Il match tra Trabzonspor e Fenerbahce è terminato con il risultato di 2-3: la squadra di José Mourinhoha vinto al 112' ma al tecnico non è assolutamente piaciuta la gestione della gara da parte della squadra arbitrale e del VAR. Tanto che nel post-partita il portoghese è apparso furioso e ancora oggi continua a non digerire le scelte prese.

Mourinho contro l'arbitro di Trabzonspor-Fenerbahce — Al termine del match che ha proiettato il Fenerbahce al secondo posto in classifica, dietro al Galatasaray, lo Special One ha dichiarato: "Oggi, l'uomo della partita è stato Atilla Karaoglan. Non l'abbiamo visto, ma era l'arbitro della partita. L'arbitro era solo un ragazzino che era lì in campo, ma il vero arbitro era Atilla Karaoglan. È passato dall'uomo invisibile all'uomo più importante della partita. Parlo a nome di tutti i tifosi del Fenerbahce: non lo vogliamo più, non lo vogliamo perché puzza. Non lo vogliamo. Non lo vogliamo in campo, ma ancora meno al VAR".

"Lui - ha continuato - è stato attento a dare i due rigori che l'arbitro non aveva assegnato, e poi probabilmente stava bevendo un tè turco quando c'era un chiaro rigore per noi e non lo ha dato. Quindi o stava dormendo, o stava bevendo il suo tè e non l'ha visto. Ora facciamoci una risata, perché se lo prendiamo troppo sul serio".

Le foto pubblicate sui social — La polemica non si è però limitata alla giornata di ieri, perché oggi Mourinho è tornato a mostrare sul proprio profilo 'Instagram' il suo disappunto per alcune azioni che hanno catturato la sua attenzione e quella dei tifosi turchi nel match di ieri: "Cartellino giallo solo per la maglia gialla", ha infatti scritto ironicamente su una delle due immagini pubblicate. La seconda è corredata solamente da un'emoji che ride, forse amaramente.

