Gabri Veiga all’Al-Ahli, il duro commento di Toni Kroos: “Imbarazzante”

L'esperto giocatore dei blancos ha detto la sua con una semplice battuta sotto al post del collega Fabrizio Romano che spiega come lo spagnolo classe 2002, colonna della Spagna Under 21, abbia accettato la destinazione araba anche dopo aver parlato con l'allenatore Matthias Jaissle, ex tecnico del Salisburgo. Peccato, milioni di allenatori italiani aspettavano lo spagnolo nel nostro Fantacampionato : pazienza, si rifaranno con altri volti nuovi..

Gabri Veiga, come ricorda Tmw, passerà dal Celta Vigo all'Al-Ahli per 40 milioni di euro. Contratto molto importante anche per la giovane mezzala che in precedenza aveva concordato col Napoli un contratto da due milioni di euro netti l'anno, salvo poi cedere alla proposta della società di Saudi Pro League.