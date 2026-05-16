Mauro Icardi si appresta a salutare il Galatasaray. L'ex Inter, dopo quattro intense stagioni, ha raccontato le gioie vissute nell'esperienza in Turchia.
Mauro Icardi ha annunciato ufficialmente che la sua avventura al Galatasaray si è conclusa. Nonostante manchi ancora una partita per terminare la stagione, il club turco è certo di non proseguire con l'attaccante argentino. Quest'ultimo, dunque, dovrà trovare la prossima estate una nuova sistemazione.
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Icardi-Galatasaray: è finita dopo 4 lunghi anniLe 14 reti siglate nelle 30 giornate in questo campionato, a cui si aggiungono un gol in Coppa di Turchia e uno in Supercoppa, rendono decisamente meno amara la conclusione dell'esperienza mediorientale di Mauro Icardi. Dopo esser rimasto fermo quasi per intero la scorsa stagione, con sole 7 presenze in campionato, l'argentino ha provato a rilanciare le sue ambizioni, senza tuttavia convincere il club affinché continuasse a puntare su di lui.
Il suo contratto, infatti, scadrà formalmente il prossimo 30 giugno e non è stata rinnovato. Complessivamente, l'ex centravanti dell'Inter ha segnato con la maglia del Galatasaray ben 77 gol in 133 partite. Un'esperienza che si conclude con il quarto titolo di Campione di Turchia. Oltre agli Scudetti, il suo Palmares espone anche una Supercoppa e una Coppa nazionali. Nella stagione 23-24, infine, fu capocannoniere nella SuperLig turca con 25 gol segnati.
Icardi col cuore in mano: "Galatasaray, non ti dimenticherò"
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