Il Monaco scivola fuori dalla lotta Champions a causa di uno sfortunato autogol dell'ex Juve. Muriqi capocannoniere? Il kosovaro dista soli due gol da Mbappé a tre giornate dal termine
Il weekend degli ex Serie A
Nella maggior parte dei campionati europei i verdetti sono stati emessi, specialmente in merito ai vincitori. Ci sono però sfide ancora aperte, come ad esempio la lotta salvezza ne LaLiga, che coinvolge quasi metà campionato. Cambia completamente lo scenario se ci spostiamo in Turchia, dove il Galatasaray di Osimhen e Icardi ha vinto il ventiseiesimo titolo della sua storia. Continua a brillare in Argentina Angel Di Maria, con il Rosario Central.
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