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Il weekend degli ex Serie A

Nella maggior parte dei campionati europei i verdetti sono stati emessi, specialmente in merito ai vincitori. Ci sono però sfide ancora aperte, come ad esempio la lotta salvezza ne LaLiga, che coinvolge quasi metà campionato. Cambia completamente lo scenario se ci spostiamo in Turchia, dove il Galatasaray di Osimhen e Icardi ha vinto il ventiseiesimo titolo della sua storia. Continua a brillare in Argentina Angel Di Maria, con il Rosario Central.

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