Gallipoli, violenza al derby salentino: un arresto, 10 denunce e un Daspo

Il derby salentino valevole per la Serie D lo aveva vinto il Gallipoli, ma la sfida col Nardò di domenica 18 febbraio allo stadio “Bianco”, ha fatto notizia per gli scontri tra tifosi avvenuti dopo la gara.

Il bilancio finale è di un arresto, dieci denunce, un daspo e due sanzioni al codice della strada per i soggetti ritenuti responsabili. Gli esponenti delle due tifoserie, che avevano i volti coperti con sciarpe e cappucci, erano armati con aste di bandiere e oggetti contundenti. Il conducente di un’auto è stato arrestato e posto ai domiciliari per il reato di resistenza aggravata a pubblico ufficiale. Dopo l’udienza di convalida, ha patteggiato la pena (poi sospesa) a 4 mesi; per lui disposto anche il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, il Daspo, per tre anni.