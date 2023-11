Gavi, lo stesso infortunio di Xavi: il suo Mister riuscì ad arrivare ai Mondiali, quindi…

Il 2 dicembre 2005, i servizi medici del club blaugrana, all’epoca guidati dal dottor Jordi Ardèvol, annunciarono che Xavi si era “rotto il legamento crociato del ginocchio destro”. L’allora numero 6 saltò il resto della stagione con la squadra di Frank Rijkaard e le prime notizie sostenevano che non sarebbe stato in grado di partecipare alla Coppa del Mondo in Germania. Alla fine, però, venne convocato da Luis Aragones e giocò dall’inizio tutte le gare della manifestazione.

“Se Xavi è arrivato ai Mondiali del 2006, perché non potrebbe riuscirci anche Gavi?” si chiede il collega Juan Jimenez di As. Il ct delle Furie Rosse Luis de la Fuente e la Spagna tutta sperano di vedere il ragazzo classe 2004 in Germania a giugno. Gavi come Xavi? La storia si ripeterà?