Genoa, Undertaker indossa la terza maglia nera e oro: l’immagine fa il giro del mondo

L’ipotesi più accreditata è che questo rappresenti un'anticipazione di una sua apparizione al Marassi, magari già per la partita del 24 novembre contro il Cagliari, scontro fondamentale per la corsa alla salvezza del Genoa. Non si trarrebbe della prima volta che una star di fama internazionale viene ospitata al Ferraris: pochi mesi fa, Kanye West era apparso tra gli spettatori per assistere al match Genoa-Milan. In passato, altri nomi illustri del wrestling si erano affacciati sul calcio italiano, come Rey Mysterio e Cody Rhodes, che si sono fatti immortalare con la maglia della Juventus in un evento a New York.