Clamoroso in Argentina: lo streamer Spreen parte titolare con il Riestra e viene sostituito dopo due minuti

Il Deportivo Riestra ha schierato titolare uno streamer con nessuna esperienza nel mondo del calcio: svelato il motivo.

Lorenzo Maria Napolitano 11 novembre 2024 (modifica il 11 novembre 2024 | 21:45)

Nel corso della ventiduesima giornata del campionato argentino, è successo qualcosa d'incredibile nel match tra Velez e Deportivo Riestra. Questi ultimi, allenati da Cristian Fabbiani, sono scesi in campo con dieci calciatori e uno... streamer! Parliamo di Ivan Buhajeruk, soprannominato Spreen, seguitissimo in Sudamerica con oltre 15 milioni di follower tra le diverse piattaforme. È diventato famoso quando, in tempi di pandemia, ha iniziato a trasmettere in diretta giocando a Minecraft, Fornite o Call of Duty, videogiochi molto popolari tra gamer. Tale è la sua fama che nel 2023 è diventato uno degli streamer latini più conosciuti. E, tra l'altro, è conosciuto anche per essere salito sul celeberrimo Obelisco di Buenos Aires.

La notizia di Spreen convocato aveva già destato parecchio sospetto, ma nessuno si aspettava potesse anche scendere in campo. Ed invece, contro il Velez capolista, è stato schierato addirittura titolare, in attacco insieme a Jonathan Herrera. Buhajeruk, però, che non ha avuto una rilevante carriera nel calcio, è uscito - per ovvi motivi - dopo soli due minuti dall'inizio del match, ed ha lasciato il posto a Gustavo Fernandez.

Perché Spreen ha giocato con il Deportivo Riestra? — Ivan Buhajeruk, dunque, può vantare così una presenza nel calcio professionistico, nel principale campionato argentino, nonostante non sia assolutamente un professionista. Allora, perché ha giocato? Dato che, comunque, il Deportivo è una squadra che sta portando avanti un dignitoso campionato e che alberga, al momento, all'ottavo posto? È principalmente - se non esclusivamente - una trovata di marketing, dato che Spreen è il fondatore di Speed, marchio di bevande energetiche nonché sponsor principale del Deportivo Riestra. E, per definire tutti i contorni di questa assurda vicenda c'è da dire che il presidente del Riestra, Victor Stinfale, gestisce l'azienda che commercializza la miscela energizzante.