Giornalista ferito alla testa con un ghiacciolo: pessimo pre-derby a Madrid…

Un giornalista di RTVE che si trovava nei pressi del Metropolitano prima del derby ha riportato uno squarcio alla testa dopo essere stato attaccato con il ghiaccio. Gesto deprecabile. In ogni caso sta bene.

Il derby madrileno di Copa del Rey, tra Atlético Madrid e Real Madrid, è iniziato in un mood nettamente più caldo del previsto e per motivi non sportivi .