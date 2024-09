Glasgow, scontri e tensione al di fuori del derby: attaccato il McCuills Pub

La sede di High Street ha postato l'incidente su Instagram sabato scorso, 7 settembre: "Oggi, un gruppo di circa 40 ultras di destra ha tentato di attaccare McChuills", si legge nella nota. "Hanno fallito. Come sempre, McChuills si oppone ai fascisti e al razzismo in tutte le sue forme. Questo è un luogo dove tutti sono i benvenuti, non importa chi sostengono, chi amano, chi adorano o come votano. Con un'eccezione, che siamo stati molto chiari questo pomeriggio."

Il filmato dell'incidente è stato condiviso su X dalla piattaforma multimediale indipendente Skotia. Secondo il post di McChuills, nessuno è rimasto ferito. La squadra ha deciso di rinunciare alla quota di iscrizione per gli eventi musicali che si terranno sul posto più tardi quella notte. L'incidente è coinciso con una manifestazione "pro-Regno Unito", sostenuta dall'attivista anti-Islam Tommy Robinson, nella vicina George Square. Secondo STV News, il gruppo era di gran lunga in inferiorità numerica rispetto ai circa 2.000 attivisti antirazzisti, organizzati da Stand Up to Racism Scotland in coalizione con sindacati e organizzazioni per i diritti dei rifugiati.