Groenlandia, a Nuuk il derby della capitale e del cambiamento climatico: da -12 a -6 gradi…

Lo scorso agosto, il B-67 è stato proclamato campione per la 14esima volta (leader nei campionati) mentre il GSS lo ha vinto cinque volte. Sono le due squadre più antiche della capitale dell'isola e la sana rivalità, in una comunità così piccola, corre per le strade. Come in altre edizioni, il risultato è il meno importante. Anche se il 31 dicembre 2023 il B-67 Nuuk ha vinto 3-2 sul GSS Nuuk.