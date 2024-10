Gudmundsson assolto: “Un sollievo. Sarò sempre contro ogni violenza”

Gudmundsson si esprime sui social dopo la sentenza

Tramite una 'story' pubblicata sul suo profilo ufficiale 'Instagram', l'attaccante della Viola ha dichiarato: "Innocente! Questa è la chiara conclusione della Corte distrettuale di Reykjavik nella sentenza resa oggi. Pur essendo sempre fiduciosi in un esito positivo del caso, la sentenza arriva con un certo sollievo. È stato un anno difficile, onestamente, e non facile da affrontare mentalmente, ma ho imparato che la mia famiglia e i miei amici sono tutto per me e sarò loro per sempre grato".