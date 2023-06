Gunnersaurus, la mascotte che guadagna quanto un calciatore

Guadagnare quanto un calciatore facendo la mascotte? Si può, come dimostra Gunnersaurus, la mascotte ufficiale dell'Arsenal: il 56% in più rispetto allo stipendio medio di una calciatrice della Super League femminile

La mascotte infatti guadagna il 56% in più rispetto allo stipendio medio di una calciatrice della Super League femminile, e tutto per travestirsi da dinosauro. Ma non è stato tutto rose e fiori per Gunnersaurus, che nel 2020 fu licenziato dall'Arsenal a causa del Covid, ma in quell'occasione Ozil si fece carico del suo stipendio. La mascotte ha poi ripreso il suo fortunato (in tutti i sensi) lavoro.