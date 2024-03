I manganelli e i passamontagna del derby: Cosenza fa autocritica…

E' successo di tutto e da una chat WhatsApp pubblicata in una storia Instagram, gli stessi tifosi cosentini si dicono attoniti e sorpresi di quello che è accaduto ad esempio all'arrivo del pullman del Catanzaro...

Contro episodi del genere ha tuonato anche Alfredo Juliano, padre di Mark ex difensore della Juventus: "Ma di quale rivalità parliamo? Catanzaro ha onorato per dieci anni la Serie A. Pensiamo ad un gemellaggio fra città calabresi, invece di isolare Cosenza, una grande città in cui quattro smidollati continuano a provocare i catanzaresi".