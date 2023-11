Il Benfica vince il derby di Lisbona e batte i vandali all’assalto del suo centro sportivo

Schmidt, allenatore del Benfica, salva il posto, vince il derby e dopo una Champions disastrosa, raggiunge lo Sporting Lisbona in testa alla classifica...

No, non è stato il giorno dei leoni nel derby di Lisbona. I tifosi dello Sporting speravano che il leone di Ladispoli fosse di buon auspicio per i leoni tifosi biancoverdi nel derby contro le aquile del Benfica.