Il caso Rubiales raddoppia, galeotto il bacio anche alla calciatrice inglese Lucy Bronze

Il caso Rubiales continua a essere dibattuto non solo in Spagna, ma anche in Inghilterra. Mercoledì scorso la FIFA ha confermato la condanna a tre anni di squalifica e ha spiegato che i motivi della sua condanna erano tre: aver baciato Jenni, aver sollevato Athenea e toccandole i genitali nel palco presidenziale. Una dura dichiarazione in cui l'atteggiamento dell'ex presidente della Reale Federcalcio spagnola (RFEF) è stato definito "aggressivo, inappropriato e misogino".

Per quanto riguarda il momento in cui le giocatrici spagnole sono saliti per ritirare le medaglie, Hewitt ha detto che lui "le ha afferrate in modo molto forte", e che poi "ha accarezzato alcune di loro sulla schiena", "afferrando loro le braccia" e di "sollevandole da terra". "Questo mi ha messo molto a disagio", ha detto Hewitt. La pubblicazione Hersport rivela parte del contenuto del rapporto, in cui si afferma che, oltre a Jenni Hermoso, Luis Rubiales "apparentemente ha baciato con la forza un altra giocatrice". Secondo i media irlandesi, si tratta di Lucy Bronze e accompagna le sue informazioni con una fotografia rivelatrice di un bacio non consensuale.