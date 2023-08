La curva del Celtic accusa i Rangers: “State uccidendo il derby!”

Nel luglio 2012 i Rangers erano stati messi in liquidazione e nacque una nuova società. E' l'episodio che ha scatenato la rabbia dei tifosi Celtic, furiosi per non poter andare al derby ad Ibrox il prossimo 3 settembre...

Il riferimento delle assegnazioni è ai biglietti del prossimo derby. Il Celtic si è rifiutato di ricevere 700 biglietti dal club rivale, perchè non vede garantita la sicurezza per i propri tifosi. Celtic pronto a non concedere nessun biglietto per il successivo derby in casa proprio. Questo non piace ai tifosi biancoverdi, secondo i quali la responsabilità principale sarebbe l'aggressività dei tifosi Rangers.