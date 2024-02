Il derby del vetro, era già rotto? Il Corinthians “Avevamo paura”, il Palmeiras smentisce

Rubens Gomes, in una dichiarazione a Jecrim, ha detto di aver urtato la protezione del vetro del box; Il Palmeiras smentisce la versione data dal direttore del Corinthians, che adesso dovrà sostenere le spese

fabiolasuma1d 21 febbraio 2024 (modifica il 21 febbraio 2024 | 10:19)

Il direttore sportivo del Corinthians, Rubens Gomes, detto Rubão, ha ammesso in una dichiarazione al Jecrim (Tribunale Penale Speciale) di essere stato responsabile della rottura del vetro in uno dei palchi dell'Arena Barueri durante la celebrazione del gol del pareggio della squadra nel derby paulista finito 2-2 contro il Palmeiras, domenica scorsa, per il campionato statale Paulista.

Rubão, direttore del Corinthians, rompe il vetro all'Arena Barueri

Secondo il rapporto delle autorità, a cui ha avuto accesso, il dirigente ha fornito questa versione: "in uno stato di gioia per il gol del pareggio, mentre festeggiavo, ho finito per sbattere contro il vetro che attrezzava il locale, che tra l'altro era già rotto. Parte del vetro è caduto sulle scale del luogo, ma non ha colpito nessuno".

La dichiarazione di Rubão e il video a cui ha avuto accesso il rapporto vanno contro quanto affermato dal presidente del club, Augusto Melo, in un'intervista al podcast "Quebrada FC" dopo l'incidente: "Avevamo paura della nostra situazione all’Arena Barueri, c'era una pressione enorme. Siamo stati minacciati continuamente, con persone che volevano attaccare il nostro palco. Quando è arrivato il momento di festeggiare, uno dei dirigenti si è alzato dalla sedia, ma il vetro era già rotto. E non si è rotto con noi, prima tutto era intatto. Volevamo sapere come tutto è andato in frantumi. Si è rotto perché i tifosi del Palmeiras picchiavano sul vetro, minacciandoci “non uscirete di qui”.

Il Palmeiras ha depositato una denuncia alla polizia per quanto accaduto. Il Corinthians , a sua volta, ha già contattato il club Alviverde per coprire le spese. Gli importi delle perdite non sono stati ancora registrati dal Verdão. Non ci sono state notizie di feriti. Dopo l'incidente, Timão ha emesso una nota ufficiale affermando che avrebbe fornito tutti i chiarimenti e che c'erano immagini che mostravano che il vetro era già rotto. Nessuna immagine, però, è stata diffusa dal club. Contattato, il Palmeiras ha dichiarato che non c'erano segnalazioni di finestre rotte nelle cabine.

