Il derby dell’assalto alle sedi: fantasmi e maglie rosse prima dell’1-1 di Avellaneda

Questo episodio si è verificato dopo il banderazo dei tifosi del Racing presso la sede dell'Independiente sabato, il giorno prima, una vigilia in cui i tifosi dell'Academy si erano travestiti da fantasmi e hanno acceso fumogeni neri. Del resto dopo le dimissioni del presidente, l'Independiente è in piena crisi societaria ed era sfavorito per il derby, poi invece pareggiato passando anche in vantaggio.