Il derby delle quattro espulsioni, il Chino Recoba: “Non ho visto cosa è successo, complimenti all’arbitro”

Al 36' del primo tempo, dopo un fallo di Franco González su Yonathan Rodríguez, si è verificata una rissa tra i calciatori del Nacional Montevideo e del Penarol, che si è conclusa con quattro espulsioni: due giocatori in panchina e Franco Fagúndez e Leonardo Coelho. “ Non ho visto cosa è successo, voglio vedere le immagini. "Non posso dare un giudizio su qualcosa che non ho visto ", ha detto il tecnico ex Inter. Ha anche detto che quello che è successo “è stato un peccato” e che “non dovrebbe succedere”.

A Recoba è stata chiesta anche una opinione sulla prestazione complessiva dell'arbitro del derby di Montevideo, il Superclasico uruguayano, Mathías De Armas , che ha diretto per la prima volta questo tipo di partita. “ Da dentro il campo dico che ha arbitrato correttamente, mi è sembrato molto corretto. Ha 29 anni, ne dimostra ancora 20, incredibile (ride). Mi congratulo con lui. Sicuramente ha distribuito i cartellini rossi, non per quello che ha visto, ma per quello che gli è stato detto. E poi, in quale derby non ci furono controversie come questa? Per me ha fatto un buon arbitraggio. Se poi guarderò la partita e vedrò che ci sono situazioni del VAR che non ci sono state favorevoli, vi dirò di no".