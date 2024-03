Il derby dello scimpanzè, Vinicius tira la giacca alla Uefa: “Volete fare qualcosa?”

Vinicius chiama direttamente in causa la Uefa per aver ricevuto, ancora una volta, insulti razzisti. È successo ieri, poco prima della partita Atletico Madrid-Inter. Alcuni tifosi dell’Atletico si sono messi a cantare cori razzisti contro l’attaccante del Real Madrid.

Anche se non gioco...

Nel video citato da Vinicius sul suo profilo Twitter, si sentono i tifosi urlare: “Alé Alé Alé Vinicius scimpanzé”. La sua amara constatazione: “Accade anche nelle partite in cui non sono coinvolto”.

L’appello di Vinicius: “Spero che abbiate già pensato a come punirli.@ChampionsLeague @Uefa è una triste realtà". In risposta all'incidente, la Liga ha già dichiarato la sua intenzione di "denunciare i deplorevoli cori razzisti" alla procura spagnola per i crimini d'odio.