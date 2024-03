Il derby finisce in Questura: troppi tifosi del Catanzaro e quella scorta in autostrada…

E' di tredici poliziotti contusi il bilancio degli incidenti verificatisi ieri sera al termine del derby di Serie B tra Cosenza e Catanzaro.

Antonino Domsambataro 4 marzo - 12:47

I disordini registratisi dopo il derby tra Cosenza e Catanzaro, hanno fatto emergere qualcosa che nell’apparato di sicurezza non ha funzionato. Alcuni tifosi del Cosenza, dopo la partita, hanno preso a sassate alcuni pullman dei supporters giallorossi, mentre questi si dirigevano a Rende verso l’ingresso dell’Autostrada: episodio che non si può prevenire. La tesi di Quicosenza.it è che invece "il raid messo a segno dai tifosi del Catanzaro al McDonald’s, scesi dai loro pullman a poche centinaia di metri dall’imbocco autostradale di Rende, nonostante fossero scortati dalle forze dell’ordine e seminato il panico nell’intera zona, non è ammissibile".

C'è stata una provocazione?

La Polizia e’ al lavoro per visionare le immagini delle telecamere di video sorveglianza che si trovano nella zona dello svincolo di Cosenza nord, secondo Ildispaccio,it. Secondo quanto e’ stato ricostruito, nei pressi del MacDonald alcuni ultrà del Catanzaro sono scesi dal pullman con l’intenzione di entrare nel locale in modo non pacifico. Immediato l’intervento della Polizia che stava scortando i tifosi ospiti. Questi ultimi sostengono di essere stati provocati dai tifosi cosentini, ma allo stato questa ricostruzione non ha trovato conferma.

La vicenda alimenta interrogativi sulla opportunità di dirigere i bus in uscita dallo stadio Marulla con a bordo i tifosi del Catanzaro attraverso Rende, e segnatamente, lungo Via Botticelli in contrada Sant’Agostino fino alla statale 107 e da lì verso la rotonda di Viale Marconi. Inoltre non è passata certo inosservata la presenza nel settore ospiti di un numero decisamente superiore di ultrà giallorossi rispetto agli ottocento di cui era stato precedentemente autorizzato l’arrivo. Sul tema, secondo quanto si è appreso da Cosenzachannel.it, si è svolto un vertice presieduto dal Questore Giuseppe Cannizzaro con i dirigenti della polizia di Stato.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.