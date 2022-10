Il derby porta fumogeni, traffico e pizzerie chiuse a Olbia: almeno la squadra ha vinto…

Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, in via preventiva contro i disordini, come conferma Galluraoggi.it, aveva firmato un’ordinanza, dove nel raggio di 500 metri dallo stadio Bruno Nespoli, che si trova alla fine del lungomare olbiese, dalle ore 18 del 5 ottobre alle ore 2 del 6 ottobre, era vietata la diffusione degli alcolici e di vetro, lattine e plastica.

Alcune attività adiacenti lo stadio, tra cui una pizzeria, si sono lamentate: “Ho deciso di tenere chiuso perché è impensabile aprire e dover discutere con chi si siede a mangiare perché non posso dargli da bere – ha spiegato il titolare -, né bibite in lattina né birra”. Tanti i disagi anche per la strada bloccata e code nel centro storico, che hanno causato non pochi problemi agli automobilisti. Almeno l'Olbia ha vinto...