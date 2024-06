Il Fenerbahce “usa” Mou, lanciata la sfida da derby al Galatasaray: “Noi i veri campioni…”

Il Fenerbahçe ha perso il campionato di Super League contro il suo acerrimo rivale Galatasaray, e come prima cosa ha cambiato allenatore. I gialloblu compiono un passo che ha un grande impatto in tutto il mondo.

La cerimonia per la firma del nuovo allenatore Jose Mourinho si è svolta allo stadio di Kadıköy, con il presidente della squadra gialloblù: "A nome di milioni di tifosi del Fenerbahçe, do il benvenuto al nostro allenatore Mourinho, che è senza dubbio uno dei 5 migliori allenatori della storia del mondo. Anche nella finale di Champions League a Londra, ha fatto una straordinaria promozione sia del nostro Paese che del Fenerbahçe, ancor prima di venire nel nostro Paese, e continuerà a farlo".

Ha continuato Ali Koc: "Abbiamo già uno staff molto forte. Speriamo di tenerli tutti, a meno che non arrivi un'offerta straordinaria. I veri campioni di quest'anno comunque siamo noi. Il campionato che tutti desideriamo il prossimo anno sarà il presagio dei campionati a venire. L’attesa della stagione è difficile per tutti noi. Dio ci aiuti. In bocca al lupo al Fenerbahçe, viva il Fenerbahçe".

Un clima pieno di scintille che non poteva non scaldare Mou, che infatti..."Dal primo momento in cui ho incontrato Ali Koç, ho voluto essere qui per voi. Siete un grande gruppo di fan. Volevo davvero essere qui per voi. Da ora in poi, i vostri sogni sono i miei sogni".