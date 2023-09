Sospensione totale Klassieker: dopo lo 0-3 Feyenoord e i razzi della curva Ajax

Dopo due minuti di gioco il Feyenoord era già sul 2-0 a proprio favore ad Amsterdam, e i tifosi dell'Ajax che ieri si sono riversati in massa all'allenamento di rifinitura della loro squadra per caricare i giocatori, hanno continuato ad incitare i lancieri. Ma al gol del 3-0...

Nel Klassieker olandese, il derby nazionale fra l'Ajax di Amsterdam e il Feyenoord di Rotterdam, la rivalità è molto sentita. I tifosi dell'Ajax al gol del 3-0 hanno lanciato razzi e fumogeni in campo, determinando la sospensione della partita. Gioco fermo per diversi minuti. Lo stop dura un quarto d'ora, e si decide di dare il via libera all'inizio della ripresa: nuovi razzi e fuochi d'artificio prendono il volo al minuto 55 e questa volta Serdar Gözübüyük non ha scelta, fischia tre volte e la gara viene ufficialmente interrotta.