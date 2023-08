Derby a Rotterdam, il presidente Sparta non si dimette mai e Van Hanegem critica il suo Feyenoord…

Nel secondo turno di Eredivisie è già in programma un derby: Sparta-Feyenoord. Questa domenica, le due rivali di Rotterdam si incontreranno all'Het Kasteel. Gli Spartans hanno vinto al primo turno, mentre il Feyenoord ha subito perso punti.

Arne Slot, allenatore del club campione della scorsa stagione non si aspetta una partita facile domenica all'Het Kasteel Sparta Stadion. Secondo l'allenatore del Feyenoord "il derby contro lo Sparta è vivo. Il viaggio in autobus è molto breve, ovviamente. Lo vedo come un ostacolo difficile”.