Il gran gesto della Francia: i bonus contro l’Irlanda in donazione ad un’associazione benefica

Lodevole iniziativa da parte dei Bleus. In occasione della gara contro l'Irlanda la nazionale francese rinuncerà alla riscossione dei bonus per effettuare una cospicua donazione all'associazione "Restos du Cœur"...

La Nazionale francese si è riunita a Clairefontaine lunedì per preparare la partita contro l'Irlanda, in programma questa sera e valevole per le qualificazioni ad Euro 2024. Martedì prossimo, invece, sarà la volta dell'incrocio contro la Germania in amichevole.