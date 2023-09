Il Governo spagnolo fa confusione: medaglia al merito sportivo… alla sorella di Icardi

Il primo nome della lista della nazionale spagnola campione del mondo doveva essere quello di Ivana Andrés, capitano della Spagna e del Real Madrid. Nell'elenco, invece, appare il nome di Ivana Icardi, influencer e sorella dell'ex Inter Mauro Icardi, ora al Galatasaray. Insomma, è facile capire che la concorrente di "Supervivientes" non centri proprio nulla in quella lista. Se non è una gaffe clamorosa questa...

Come se non bastasse, l'elenco presenta un altro errore, certo minore rispetto al primo. Nel secondo cognome di Aitana Bonmatí è stata aggiunta una "S": Concas invece di Conca. Sui social gli utenti non si sono risparmiati commenti ironici e critici al governo, accusato di non avere abbastanza interesse nei confronti delle giocatrici della Nazionale spagnola.