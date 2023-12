Il presidente dell’Ankaragücü e altri due aggressori dell’arbitro sono stati arrestati

Sono stati arrestati gli aggressori di un arbitro ad Ankara, tra cui il presidente dell'Ankaragücü, come ha riferito oggi il ministro della Giustizia turco Yilmaz Tunç.

Redazione Derby Derby Derby

"In seguito alle dichiarazioni raccolte dalla Procura generale di Ankara-Ovest, i sospettati sono stati arrestati", ha detto il funzionario ministeriale, un giorno dopo l'incidente che ha suscitato indignazione in Turchia e in tutto il mondo del calcio. Secondo l'agenzia DHA, citata da France-Presse, i tre uomini sono stati portati nel carcere di Sincan, alla periferia di Ankara.

L'arbitro Meler: "Ho pensato che mi avrebbero ucciso"

Lunedì la Federcalcio turca ha sospeso "a tempo indeterminato" il campionato principale del paese e gli altri campionati, a causa dell'attacco all'arbitro internazionale Halil Umut Meler da parte del presidente e di persone legate all'Ankaragücü, il club per cui gioca il portoghese Pedrinho. La decisione dell'organismo federativo è arrivata poco dopo, dopo il pareggio con il Rizespor (1-1): il presidente dell'Ankaragücü, Faruk Koca, ha invaso il campo e ha preso a pugni l'arbitro Umut Meler, che è caduto e ha continuato a ricevere calci in faccia e in testa da parte di elementi legati allo stesso club.

Con l'arbitro disteso a terra, diverse persone, tra cui giocatori, assistenti arbitri e allenatori, hanno rapidamente creato un cerchio di sicurezza per cercare di prevenire ulteriori aggressioni. Umut Meler, 37 anni, è stato trasportato in ospedale per ricevere assistenza medica e ha trascorso la notte nell'unità a causa della possibilità di avere lesioni interne, sia al cervello che alla regione addominale.

Il presidente dell'Ankaragücü, parlando ai media turchi, ha affermato di non avere memoria dell'accaduto. Attraverso i social media, il presidente della Turchia ha condannato l'aggressione contro Halil Umut Meler, arbitro della UEFA e della FIFA, e ha promesso un duro contrasto nella lotta alla violenza nello sport.

Oggi il presidente della FIFA ha definito "totalmente inaccettabile" l'attacco all'arbitro: "Un simile comportamento non può verificarsi nel calcio. Arbitri, giocatori, tifosi e dirigenti devono potersi godere la partita in tutta sicurezza. Mi appello alle autorità competenti affinché garantiscano che la sicurezza sia implementata e rispettata a tutti i livelli".

