Violenza tifosi, sport greco nel caos: partite a porte chiuse e arbitri in agitazione

Come annunciato dal portavoce del governo, Pavlos Marinakis, il governo ha deciso di mettere in vigore una serie di misure per combattere la violenza dei tifosi, dopo i recenti gravi incidenti accaduti durante la partita Olympiacos-Panathinaikos, Coppa di Lega di pallavolo maschile, con il grave ferimento di un agente di polizia.