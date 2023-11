Ilary Blasi racconta il tradimento subito da Totti: la reazione di Chanel sorprende

Il docu-film “Unica” realizzato per Netflix era attesissimo per conoscere la versione della showgirl sulla fine del suo matrimonio con il “Pupone”, non è tardata ad arrivare la reazione della figlia.

La separazione tra i propri genitori non può essere sempre vissuta in maniera tranquilla dai figli, specialmente se sono ormai vicini a diventare maggiorenni e hanno quindi piena consapevolezza di quello che può essere accaduto tra le mura di casa. Mamma e papà fanno certamente il possibile per tutelarli ed evitare di litigare davanti a loro, ma è certamente impossibile nascondere loro tutto. Fino a questo momento gli eredi della coppia Totti-Blasi erano stati in silenzio, pur sapendo di essere costantemente al centro dell’attenzione, ora è la secondogenita Chanel a uscire allo scoperto. La sedicenne lo ha fatto in occasione dell’uscita del docu-film della conduttrice, “Unica”, disponibile su Netflix, dove lei racconta per la prima volta la sua versione dei fatti sulle motivazioni che hanno portato all’addio con l’ex calciatore.

Chanel Totti sta con mamma Ilary

Il docu-film di Ilary Blasi era atteso con grande trepidazione, visto che la conduttrice era quella che finora non aveva mai parlato dell’addio all’ex calciatore, rimasto al suo fianco per vent’anni. Nelle ore che hanno preceduto la diffusione era stata la secondogenita dell’ormai ex coppia, Chanel, a sottolineare come non vedesse l’ora che anche il pubblico potesse essere a conoscenza di quanto accaduto. La sedicenne aveva pubblicato una Instagram Story con la locandina del documentario, corredata dalla scritta “Prossimamente”. Ora che le dichiarazioni della conduttrice sono note a tutti, la ragazzina ha nuovamente voluto dire la sua, sempre attraverso il suo profilo social.

La giovane ha postato una foto della mamma in lacrime in una delle scene del docufilm scrivendo: “Fiera della donna che sei, ti amo”. Parole quindi decisamente importanti, che sembrano far capire come lei abbia apprezzato la scelta della showgirl di parlare apertamente e senza fronzoli di quello che ha messo in crisi un amore che sembrava essere indissolubile. La versione della showgirl non dà un quadro così positivo del “Pupone”, che avrebbe negato a oltranza il tradimento, proprio per questo si potrebbe pensare che la ragazzina possa non avere apprezzato il suo modo di agire. Lui avrebbe infatti giurato davanti ai figli di non avere una storia con Noemi Bocchi, cosa evidentemente non vera.

Ilary e Chanel sono certamente unitissime, anzi appena possono ne approfittano anche per trascorrere del tempo insieme con i rispettivi compagni, sapere quanto la mamma abbia sofferto non poteva quindi che colpire la figlia, che sta iniziando a scoprire l’amore.

