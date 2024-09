Mister X, uno dei principali tipster in Italia, ha raggiunto uno straordinario traguardo nel weekend. Ha previsto il risultato esatto di Cagliari-Napoli, finita 0-4 in favore della squadra di Antonio Conte, combinando l'esito a Buongiorno marcatore nella sfida. Il mercato ha generato una quota di 140.00, ma nonostante le premesse proibitive una nutrita parte della community ha deciso di seguire il consiglio di Mister X e su Totosì sono state registrate vincite riconducibili a questa indicazione per oltre 52 mila euro.