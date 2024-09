Cagliari, Zappa post-Napoli: “Risultato bugiardo, meritavamo il pari”

"Il risultato è un po’ bugiardo - esordisce il 24enne -, una volta subito il gol abbiamo avuto più occasioni per segnare, il pareggio sarebbe stato meritato e avrebbe cambiato la gara. I primi venti minuti siamo stati un po’ troppo timidi, poi però abbiamo iniziato ad affrontare la sfida nel modo giusto. Il calcio è fatto di episodi: noi siamo andati vicinissimi al gol con Luperto, Marin e Luvumbo. La rete ci avrebbe dato fiducia e carica, invece nel nostro miglior momento è arrivato in contropiede il loro raddoppio che ci ha tagliato le gambe".

"Sinora abbiamo raccolto meno di quanto abbiamo costruito - prosegue Zappa -, lo testimonia il numero di pali e traverse colpite in queste gare. Dobbiamo imparare ad essere più cinici. Ora pensiamo alla prossima: rialziamo subito la testa e seguiamo il mister. Venerdì (contro l'Empoli, ndr) avremo l’occasione per rifarci. Ripatiamo dalle cose buone, ma con la consapevolezza di dover lavorare sugli errori, c’è da migliorare. Giocheremo in casa, davanti alla nostra gente, che ci darà il suo sostegno così come non ha mai smesso di fare oggi (ieri, ndr)".