Cagliari, Nicola: “Non abbattiamoci ma serve arrabbiarsi e migliorare sotto rete”

Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Lukaku e Buongiorno puniscono i sardi, in una gara caratterizzata anche da alcuni scontri sugli spalti che hanno fatto sospendere di poco la sfida. Conte asfalta il collega

Emanuele Landi Redattore 15 settembre 2024 (modifica il 15 settembre 2024 | 20:55)

Il Cagliari di Davide Nicola non raccoglie punti neanche in casa contro il Napoli di Antonio Conte. Una buona prima ora, con diverse occasioni e alcune parate decisive di Meret (tra cui una deviata sulla traversa) ma sono troppi gli errori in uscita dei padroni di casa che hanno favorito due delle tre reti degli azzurri. Manca ancora la vittoria in campionato per i sardi al secondo ko di fila. L'allenatore dei sardi ha mostrato tanto disappunto, per lo 0-4 casalingo, ai microfoni di Dazn nelle dichiarazioni post-partita.

Cagliari, Nicola assai deluso dal ko con diverse chance La prima ora buona del Cagliari secondo Nicola: "Tengo conto di tutta la partita e di tutti gli aspetti anche dove migliorare. Il risultato? Siamo tutti dispiaciuti mentre sulla partita penso che abbiamo fatto una buona gara, soprattutto nella seconda parte del primo tempo. Abbiamo prodotto tante occasioni e lì dobbiamo migliorare e non segnare è stato forse solo un caso. Dobbiamo essere arrabbiati per aver sbagliato delle scelte ma non abbattuti".

Poca lucidità in certe circostanze: "Se costruisci un progetto dove devi costruire sia lungo che corto bisogna analizzare i momenti. Non dobbiamo crocifiggere i ragazzi ma dobbiamo avere la forza di mantenere equilibrio e compattezza. Questo è il lavoro da continuare a fare e non da iniziare. Oggi non abbiamo segnato ma non ci sarà (come anche nella scorsa partita) sempre una situazione simile".

Su Gaetano e i singoli: "Alcuni giocatori non sono a livello di forma a livello di altri. Gaetano, per esempio, a Lecce non era in grado di giocare. In queste due settimane ha lavorato. Anche Zortea e Palomino stanno lavorando per entrare in forma. Bisogna portare i giocatori a farli rendere al meglio. Quando saremo tutti a posto avremo più scelte e avremo più qualità. I ragazzi devono crederci ma dobbiamo migliorare sicuramente".