In Colombia si provoca: “Messi ora può essere marcato da chiunque”

L'ex attaccante colombiano Adolfo "Tren" Valencia, in Italia alla Reggiana nella stagione 1996-1997, ha messo nel mirino l'otto volte Pallone d'Oro: "Messi non è più quello di una volta, ha perso velocità e forza nel corso degli anni".

L'ex attaccante colombiano Adolfo 'Tren' Valencia ha scatenato una polemica in vista della finale di Copa América tra Argentina e Colombia . In un'intervista rilasciata a TyC Sports , Valencia ha affermato che Lionel Messi, il capitano dell'Albiceleste, "non è più quello di una volta".

Nella notte tra domenica e lunedì a Miami si giocherà la finale della Copa América tra Argentina e Colombia, un duello che si preannuncia elettrizzante. Il numero 10 della Selección, Lionel Messi, spicca senza dubbio. Tuttavia, questo giovedì, Adolfo Valencia (in Italia alla Reggiana nella stagione 1996-1997, nda) ha sorpreso tanti affermando che l'otto volte Pallone d'Oro "non è più quello di una volta".

Valencia ha parlato anche di un altro giocatore argentino, Ángel Di María : "Quindi loro (i colombiani, nda) che sono giovani devono sapere che non è lo stesso Messi. Di María non è lo stesso giocatore che conoscevamo quando aveva 23, 24, 26, 27 anni. Questo è un vantaggio che dobbiamo cercare di sfruttare".

Ma la frase più eclatante l'ha lasciata per la fine: "Messi ora può essere marcato da chiunque, senza togliere merito a tutto quello che ha fatto, sono sempre stato un suo fan, l'ho rispettato come giocatore e come persona perché è un giocatore professionista che non ha mai avuto una lamentela. Sono un suo fan".