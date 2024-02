Independiente, Carlitos Tevez dopo il derby perso: “Non abbiamo giocato bene, siamo feriti”

Il tecnico dell'Independiente, criticato, qualcuno sui social scrive "Non è il brillante stratega che pensavamo", ha esordito: "Da centrocampo in avanti non siamo riusciti a trovare lo spazio. Non abbiamo osato giocare da sotto ed è lì che si è fatta la differenza". Inoltre, continuando con il livello mostrato dalla sua squadra, Tevez ha aggiunto: "Non abbiamo giocato bene, siamo feriti. Me ne occupo io. Possiamo discutere sui cambiamenti se è l'uno o l'altro. Siamo rimasti una squadra lunga, non c'era pressione e per questo sembrava che fossimo fisicamente inadeguati".