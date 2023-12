India, virale il video della posa della scultura di Leo Messi mondiale: davanti ad un ristorante

A un anno dal successo del Mondiale in Qatar, un gruppo di tifosi della Selección ha scolpito l’otto volte Pallone d’Oro con la coppa in mano e alcuni elementi hanno attirato l’attenzione dei social network…

È già noto che Lionel Messi è una delle figure sportive più amate al mondo e il continente asiatico non è da meno. Nel primo anniversario del titolo vinto a Qatar 2022, in India hanno inaugurato una statua del numero dieci dell’Albiceleste con la coppa.

Oltre al grande murale, non è la prima volta che Messi viene onorato in India. Prima dell’inizio dell’ultima Coppa del Mondo, alcuni fan hanno collocato una gigantografia dell’otto vote Pallone d’Oro in mezzo a un fiume, a Pullavoor, cittadina dell’India nello stato del Kerala.