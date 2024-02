Inter-Juve, Inzaghi e Allegri: faccia a faccia da derby

Allegri pre Inter-Juve: “Per domani tutti convocati, anche Alcaraz e Djalò. Loro favoriti per lo scudetto, a noi mancano 20 punti per la Champions, non è vero che non abbiamo nulla da perdere”.

"Sappiamo di avere grandi responsabilità in tutte le partite che facciamo. Il nostro percorso è solo all'inizio. Se ripenso a gennaio abbiamo fatto cinque partite in ventidue giorni, le ultime quattro lontane da San Siro e abbiamo vinto un trofeo a cui tenevamo", ha spiegato Simone Inzaghi. "Gennaio è stato positivo ma dobbiamo guardare avanti e domenica sera abbiamo una grandissima partita che vogliamo fare nostra". Inzaghi ha fatto il punto anche sull'infermeria: "Mancano ancora due allenamenti, a oggi i giocatori ci sono tutti tranne Cuadrado". Successivamente ha parlato di Allegri: "È un allenatore che ha vinto tanto ed è esperto e pratico. Mi piace molto come tecnico. Quest'anno ho visto un'ottima Juve. Sono stati molto bravi a tenere il nostro passo, per farlo ci voleva una super squadra e loro lo sono stati".

Massimiliano Allegri: "Abbiamo grande rispetto per l'Inter, è la squadra più forte del campionato ed è la favorita per vincere lo scudetto. Se vince domani discorso scudetto chiuso? Il calcio è pieno di imprevisti, mancano ancora tante partite, bisogna stare coi piedi per terra e sapere che ci sono momenti in cui le cose vanno bene e altri in cui ci sono delle difficoltà. È gestire questi ultimi che è la cosa più difficile. A Milano sentiamo la necessità e la voglia di giocare una bella partita. Per il lavoro fatto quest'anno con questi meravigliosi ragazzi è un premio giocare una partita da seconda in classifica a un punto dall'Inter. Dobbiamo andare a San Siro per cercare di fare il massimo per portare via un risultato positivo anche se non sarà semplice. Da lunedì si volterà pagina e si penserà all'Udinese. Non abbiamo niente da perdere? Quando giochiamo, abbiamo sempre da perdere, che sia contro l'Inter o qualsiasi altra squadra".