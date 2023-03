Invasioni di campo: un tifoso con la pistola in Grecia, assetto anti-sommossa in Libano

Il match di campionato greco vinto dal Panathinaikos 2 a 0 in casa dell'Atromitos ha vissuto attimi di tensione. Al termine del match è cominciato un fitto lancio di fumogeni blu da parte della squadra di casa verso il settore occupato dal Gate 13 - gruppo di sostenitori della squadra ospite. Diversi tifosi dei biancoblu hanno - inoltre - deciso di entrare sul terreno di gioco per attaccare i rivali con diversi bastoni e seggiolini in mano. In rete sono diventati virali i video dei disordini. Le forze dell'ordine sono riuscite a sedare gli animi con un po' di fatica.