Ultras, sabato nero: scontri a Francoforte e lacrimogeni in Polonia

Disordini in Germania. Tafferugli all'interno dello stadio tra ultras di Korona e Radomski.

Il match di Bundesliga terminato 1 a 1 tra il Francoforte e lo Stoccarda ha vissuto attimi di tensione al termine della partita tra le due tifoserie. In rete sono diventati virali i video in cui gli ultras ospiti hanno sfondato il cordone di sicurezza che li divideva dai sostenitori casalinghi. Nei tafferugli non sono mancati i consueti lanci di bottiglie di pietre. Le forze dell'ordine sono riuscite - seppur con difficoltà - a riportare la calma con diverse cariche.