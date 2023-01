Istanbul, niente derby fight: l’accoltellamento era una lite fra amici…

Erano tutti certi che un tifoso del Fenerbahçe avesse accoltellato un tifoso del Galatasaray dopo il derby di Istanbul perso 3-0. Invece l'incidente non era legato al derby, era una lite fra amici che tifano per la stessa squadra, il Fenerbahce.

Il Galatasaray ha battuto 3-0 il Fenerbahçe nel derby giocato domenica sera a Kadıköy. Dopo la vittoria dei giallorossi, un'immagine sui social ha raccolto grandi reazioni. Nel video girato a Zeytinburnu, distretto soggetto al comune metropolitano di Istanbul, si vedeva una persona in maglia del Fenerbahçe, scesa da un veicolo commerciale con un coltello in mano, aggredire qualcuno che camminava sul marciapiede.

Non era fanatismo calcistico

Sui social media è stato affermato che la persona aggredita fosse del Galatasaray e che l'incidente fosse stato causato dal fanatismo post-derby. Quelle immagini hanno scatenato la polizia di Istanbul, che ha scoperto che l'episodio criminoso si è verificato tra BV (28) e MT (35). Le ricerche hanno evidenziato che entrambe le persone sono amiche e supportano la stessa squadra. Si è appreso che l'attacco, in cui BV, che indossava la maglia del Fenerbahce ha picchiato l'amico, era ubriaco e non aveva nulla a che fare con la partita Fenerbahçe-Galatasaray.

L'indagato, che è stato posto in stato di fermo e per il quale è stata avviata un'azione legale per il reato di “Lesioni colpose”, è stato rilasciato dall'autorità giudiziaria dopo l'espletamento del procedimento.