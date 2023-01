Perde il derby e aggredisce un passante: accanimento per strada di un tifoso Fenerbahce

Dopo il derby, conclusosi con la vittoria per 3-0 del Galatasaray, attorno alle 22:00, una persona che stava semplicemente tornando a sua casa è stata aggredita da un passante in maglia del Fenerbahçe.

L'individuo in maglia Fenerbahce, scendendo dall'auto con un coltello in mano, ha schernito la persona che si recava a casa sua. Successivamente, si sono accaniti sul passante anche altri amici. La vittima del pestaggio che era stata picchiata per un po', si è liberata degli aggressori con l'intervento di alcuni passanti che hanno messo in fuga gli aggressori come conferma Cumhuriyet.com