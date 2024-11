Jonathan David strizza l’occhio al Barcellona: “Da sempre la squadra dei miei sogni”

Tra le squadre che seguono da vicino il talento canadese, una in particolare sembra attirare la sua attenzione: il Barcellona. David non nasconde l’ammirazione per i colori blaugrana: "È sempre stata la squadra dei miei sogni. Quando cresci tifando per una squadra, sogni di giocare per loro". Nonostante ciò, l'attaccante non considera il Lille un passo indietro, ma piuttosto un’opportunità di crescita: "Alcuni potrebbero dire: 'Oh, rimane al Lille, è un passo indietro, non sta migliorando'. Ma per me, ci sono sempre opportunità per migliorare. Nonostante i gol, Jonathan David è il primo a riconoscere di avere ancora ampi margini di miglioramento "Le cose vanno bene perché sto segnando, ma questo non è il miglior calcio della mia vita. La mia stagione migliore è stata la seconda in Belgio con il Gent".